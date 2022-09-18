Новосибирец убил лучшего друга, к которому сбежала его невеста

Под арест попал 27-летний парень в Новосибирске, которого обвиняют в убийстве лучшего друга, к которому сбежала его невеста, пишет КП.

Все участники любовной драмы работали на одном предприятии. Инцидент произошел рано утром 14 сентября. По версии следствия, злоумышленник напал на 31-летнего мужчину на пустынной остановке «Завод Сибиар». В результате ссоры потерпевший получил пять ударов ножом в грудь.

Подруга нападавшего рассказала, что семейная драма в его семье длилась три последних месяца. Невеста изменяла мужчине с его же лучшим другом. Три недели назад она забрала двухлетнюю дочку и ушла.

«Они сначала расстались, а потом он узнал, что девушка ушла к другу», – отметила собеседница.

С потерпевшим они дружили с 2010 года, вместе работали, оба родом из поселка Коченево. Ранее арестованный был судим, но погасил судимости.