Новолуние случается каждый месяц, но нельзя сказать, что это событие регулярно проходит штатно. Любое новолуние влияет на людей, их мотивы и поступки. В разные периоды года кому-то новолуние приносит радость, финансовый успех и благополучие, а кому-то – страдания, боль, неприятности и непредвиденные траты.

Очередное новолуние состоится 8 мая, оно пройдёт в знаке Тельца. Нескольким знакам зодиака оно принесёт некоторые трудности, сообщает издание thegirl.

Речь идёт о Скорпионах, Львах, Водолеях. Представителям этого знака нужно быть аккуратными.

— Ты можешь попадать в частые конфликты с людьми, которые тебя окружают. Это могут оказаться друзья, коллеги по работе и даже вторая половинка. Также обрати внимание на своё психическое здоровье — в Новолуние многие вещи смогут повлиять на него негативно, а восстанавливаться придется долго, — говорится в сообщении.

Что нужно сделать в новолуние 8 мая?

Загадывайте желания: В первые минуты после наступления новолуния подумайте о том, что бы вам хотелось для себя и своих близких больше всего;

Ставьте цели: сформулируйте конкретные цели на следующий месяц;

Практикуйте медитацию: медитация поможет вам сосредоточиться на своих желаниях и целях;

Избавьтесь от ненужного: новолуние — хорошее время для того, чтобы избавиться от ненужных вещей и освободить место для нового.