Новогоднюю сказку «Морозко» будут показывать в Рязанском театре кукол до конца праздников

Детская ёлка, плавно перетекающая в кукольный спектакль «Морозко» (0+), прошла в Рязанском театре кукол 16 декабря. Теперь посетить её и зарядиться новогодним настроением родители со своими детьми могут вплоть до 8 января. Красочное представление, вселяющее веру в волшебство, будут демонстрировать 1-2 раза в день.

Началом действа служит появление классических сказочных персонажей – лисы и зайца, которые, обмениваясь шутками, танцуют и поют вместе с юными гостями. Позже к ним присоединяются медведь, а затем и Дед Мороз со Снегурочкой. Вся эта компания вместе со зрителями, не забыв о традиционных хороводе и исполнении песенки «В лесу родилась ёлочка», зажигает красавицу-ель в фойе перед залом. После посетителей приглашают на сам спектакль.

История, всем нам знакомая с детства и умело адаптированная артистами кукольного театра, длится 1 час 10 минут. В ней фигурируют колоритные, очаровательные и передающие дух старорусской зимы герои: главная героиня Дашенька, её отец, мачеха и сестра с остроумной собачкой – в начале; заяц, лиса, медведь и сам Морозко – позже. В задорном темпе и теплой атмосфере история научит маленьких зрителей доброте, щедрости и находчивости.

Фото – пресс-служба Рязанского театра кукол

Полина Иманова