Новогодняя программа на Рязанской ВДНХ стартует 21 декабря

В субботу, 21 декабря, на Рязанской ВДНХ стартует новогодняя программа. Об этом написал в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

На территории бывшего Торгового городка расположились парк из 512 новогодних ёлок, арт-объекты в виде подарочных коробок и символов территории — гусей, светящиеся лавочки в виде варежек.

Главная ёлка высотой 15 метров украшена в стиле ретро. Вместо игрушек на неё повесили детские барабаны, неваляшки, телевизоры советских времён. Ретроавтомобиль, установленный рядом, сменил цвет.

Резидент павильонов установили свои новогодние ёлки, украшенные в тематике их деятельности.

В ярмарочных домиках можно приобрести еду и сувениры локальных брендов.