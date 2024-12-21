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Фото: t.me/NikitinRyazan
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Новогодняя программа на Рязанской ВДНХ стартует 21 декабря

Алексей Самохин

В субботу, 21 декабря, на Рязанской ВДНХ стартует новогодняя программа. Об этом написал в телеграм-канале зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

На территории бывшего Торгового городка расположились парк из 512 новогодних ёлок, арт-объекты в виде подарочных коробок и символов территории — гусей, светящиеся лавочки в виде варежек.

Главная ёлка высотой 15 метров украшена в стиле ретро. Вместо игрушек на неё повесили детские барабаны, неваляшки, телевизоры советских времён. Ретроавтомобиль, установленный рядом, сменил цвет.

Резидент павильонов установили свои новогодние ёлки, украшенные в тематике их деятельности.

В ярмарочных домиках можно приобрести еду и сувениры локальных брендов.

— Почти 100 часов длились монтажные работы, не считая подготовки декораций в цехах. Для создания новогодней атмосферы растянули почти 25 километров гирлянд, — написал Артём Никитин.

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