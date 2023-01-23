Новое карантинное отделение открылось в рязанской ИК-2

В исправительной колонии №2 УФСИН по Рязанской области открыли новое карантинное отделение. Там около 15 суток находятся все вновь прибывшие в учреждение осуждённые.

За этот период они проходят психологическое и медицинское обследования, знакомятся с условиями и порядком отбывания наказания, своими правами и обязанностями, а также правилами внутреннего распорядка колонии.

Новое общежитие отделения рассчитано на проживание 38 человек. Там помимо спален находятся комнаты дневного пребывания, воспитательной работы, приёма пищи, помещение для хранения личных вещей осуждённых, санузел и душевая, кабинет для сотрудников различных служб и пост младшего инспектора.

В отдельном локальном секторе осуждённые могут гулять на свежем воздухе.

В карантинном отделении установлена новая мебель, а также современные технические средства надзора и контроля. Помещения оснащены охранной и пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения.