Понедельник, 23 января, 2023
Татьяна Проводина

Новое карантинное отделение открылось в рязанской ИК-2

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Фото пресс-службы УФСИН России по Рязанской области

В исправительной колонии №2 УФСИН по Рязанской области открыли новое карантинное отделение. Там около 15 суток находятся все вновь прибывшие в учреждение осуждённые.

За этот период они проходят психологическое и медицинское обследования, знакомятся с условиями и порядком отбывания наказания, своими правами и обязанностями, а также правилами внутреннего распорядка колонии.

Новое карантинное отделение открылось в рязанской ИК-2
Новое карантинное отделение открылось в рязанской ИК-2
Новое карантинное отделение открылось в рязанской ИК-2

Новое общежитие отделения рассчитано на проживание 38 человек. Там помимо спален находятся комнаты дневного пребывания, воспитательной работы, приёма пищи, помещение для хранения личных вещей осуждённых, санузел и душевая, кабинет для сотрудников различных служб и пост младшего инспектора.

В отдельном локальном секторе осуждённые могут гулять на свежем воздухе.

В карантинном отделении установлена новая мебель, а также современные технические средства надзора и контроля. Помещения оснащены охранной и пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения.

Новое карантинное отделение открылось в рязанской ИК-2
Новое карантинное отделение открылось в рязанской ИК-2
Новое карантинное отделение открылось в рязанской ИК-2

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