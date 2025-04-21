Объявлен тендер на строительство нового здания школы №28 в Рязани за 1,6 млрд рублей

Новое здание школы № 28 на улице Бахмачеевской в Мервине построят за 1 млрд 619 млн 606 тыс 160 рублей. Тендер появился на сайте госзакупок.

Школа будет рассчитана на 1100 мест и 44 класса по 27 человек в каждом. Все учащиеся будут учиться в одну смену.

Новый актовый зал вместит 649 человек, здесь рассчитано 15 мест для инвалидов-колясочников. В столовой школы планируют ежедневно готовить 3800 блюд, обеденный зал рассчитан на 400 человек. В школе будут работать 110 сотрудников, среди них 80 педагогов.

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Школа будет состоять из четырех блоков. В первом расположатся гардеробы для учеников с 5 по 11 классы, медицинская комната и мастерские по обработке металла и древесины на первом этаже.

На втором этаже школы появятся кабинеты домоводства, информатики, завхоза и ОБЖ. На третьем этаже будут лингафонные кабинеты, классы химии и физики с лабораториями. Четвертый этаж повторит функции третьего, добавив классы для дополнительных занятий. На каждом этаже предусмотрены санузлы, в том числе для инвалидов.

Второй блок включает в себя вестибюль и столовую на первом этаже. Актовый зал, кабинет музыки и учительская младших классов на втором. Библиотека и кабинет психолога расположатся на третьем этаже. На четвертом будет бухгалтерия, радиоузел и музей.

Третий блок обустроят для начальных классов с отдельными гардеробами и санузлами. Первый этаж включает классные помещения и гимнастический зал. Дополнительные классы расположатся на втором этаже, на третьем — лингафонный кабинет и книгохранилище.

Четвертый блок включит спортивный зал с раздевалками и помещением для хранения лыж.

Работы начнутся 1 июля 2025 года. Закончить строительство учебного заведения планируют к 20 июля 2027 года.