Городское пространство Рязани продолжает преображаться: на маршруте «Рязань пешеходная» появился новый мурал. О новом арт-объекте, который украсил стену дома, сообщил в своём Telegram-канале губернатор области Павел Малков.

Теперь рядом с Рязанской ВДНХ можно увидеть масштабную репродукцию картины «Косцы», созданной народным художником СССР Виктором Ивановым. Оригинал этого полотна хранится в Рязанском художественном музее имени Пожалостина.

По словам Малкова, место для новой работы выбрали не случайно. В этом году Рязанская ВДНХ, посвящённая достижениям местных жителей, отмечает свой 70-летний юбилей. Таким образом, мурал стал своеобразным подарком к этой важной дате.

Над созданием «урбан-фрески» работал художник-урбанист Олег Лукьянов, который использовал для нанесения картины специальную технологию. Этот мурал стал продолжением проекта по украшению города, начатого в прошлом году. Тогда в Рязани появился целый арт-квартал, а фасады зданий украсили работы молодых художников.