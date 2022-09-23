Нормы этикета, которые надо соблюдать в общественных местах

Каждый из нас хочет доброжелательного отношения со стороны окружающих и стремится к тому, чтобы как можно реже попадать в неловкие ситуации. Для достижения названных целей есть разные пути. Один из самых очевидных- знать правила поведения в условиях, при которых вы становитесь объектом внимания других людей. Об основных нормах этикета в общественных местах пойдёт речь в этом небольшом обзоре.

Чтобы сделать поход в театр, кино, музей, кафе, поездки в общественном транспорте или прогулки по улице комфортными для себя и тех, кто там находится, нужно помнить об исторически сложившихся признаках хорошего тона.

Берите с собой хорошие манеры

Если возникла потребность остановиться в потоке людей, следует сначала отойти в сторону. Не расталкивайте людей, если вам нужно пройти. Если случайно зацепили кого-то или наступили на ногу, следует извиниться. Свои вещи — сумку, портфель, скейт, музыкальный инструмент — нужно нести таким образом, чтобы не зацепить окружающих. Мусор следует бросать в урну или же забрать с собой до ближайшего мини-контейнера.

В общественном месте стоит воздержаться от продолжительных объятий и поцелуев, даже между близкими людьми, влюблёнными или супругами. При большом скоплении людей дурным тоном считаются громкие разговоры как по телефону, так и между собой, а также публичное обсуждения домашних дел и нюансов своей личной жизни.

Во время общения специалисты по этикету советуют отказаться от избыточной жестикуляции, не показывать пальцем на людей и предметы. Также не стоит чесаться, потирать руки, хрустеть костяшками пальцев.

Следует постоянно следить за своими детьми, чтобы они не мешали окружающим.

По улице мужчина, как правило, идёт слева от женщины. Исключение — военные, которые выполняют воинское приветствие (отдают честь) правой рукой.

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Пол и возраст имеют значение

В дверях мужчина пропускает вперёд женщину, младший — старшего, рядовой сотрудник — начальника. Из равных по возрасту и статусу первым проходит тот, кто ближе к двери. Если расстояние до двери одинаковое, входящий пропускает выходящего. Следует придержать дверь, если кто-то идёт следом.

Если двери двустворчатые, придерживайтесь правила «правостороннего движения» и оставляйте левую створку для идущих навстречу.

Вниз по лестнице первым идёт мужчина, вверх — женщина. Если лестница тёмная или помещение незнакомое для дамы, вверх по лестнице первым идёт мужчина.

В лифте стоящий ближе к кнопкам должен спросить у всех остальных этаж и нажать нужные кнопки. Зашедший в помещение первым здоровается с теми, кто уже находится внутри. Женщинам позволительно не снимать в помещении шляпу и перчатки, однако они обязаны снимать шапку и варежки. Не стоит разглядывать в упор кого-либо, даже если вас что-то заинтересовало в человеке.

Даже если вы давно обзавелись личным авто, необходимо помнить правила поведения в общественном транспорте. И даже если вы едете автобусом от выхода из здания аэровокзала к трапу самолёта, вам следует их соблюдать:

Подождать, пока из транспорта выйдут все, кто собирался выйти на остановке, и только потом заходить в салон. Прежде чем сесть. дождитесь, пока свободные места займут пожилые люди, инвалиды, родители с маленькими детьми, беременные. Следует занимать только одно сидячее место, если вы едете один. Не ставьте сумку на соседнее сиденье, не расставляйте широко ноги, мешая занять соседнее место.

Если увидели знакомых в другом конце салона, поприветствуйте кивком и улыбкой.

Мужчине следует выйти из общественного транспорта первым, затем подать руку и помочь выйти спутнице.

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Азы комфортной трапезы

Оказавшись в кафе или ресторане, старайтесь не забывать о некоторых важных правилах

За одежду спутницы отвечает мужчина — помогает снять шубу или пальто и сдаёт верхнюю одежды спутницы в гардероб. В зале мужчина помогает сесть спутнице, отодвинув стул, и только после этого садится сам. Во время трапезы или ожидания заказа не следует ставить локти на стол. Как исключение, локти на стол может ненадолго поставить дама, но не джентльмен. Кроме того, не рекомендуется класть на стол посторонние предметы, не имеющие отношения к трапезе.

При необходимости показать какой-либо предмет — телефон, книгу, что-то ещё — просто передайте его из рук в руки. Пользоваться косметикой, причёсываться, наводить прочий марафет следует исключительно в туалетной комнате. При необходимости позвонить или принять звонок — следует извиниться и отлучиться из-за стола. Откашляться или чихнуть допустимо в сгиб локтя. Прозрачный фужер или бокал не следует брать жирными руками.

«Я не вижу ваших рук!»

Если говорить о нормах поведения в театре и кинотеатре, то необходимо приходить к началу спектакля и сеанса вовремя, без опозданий, выключить или перевести гаджеты в беззвучный режим на время киносеанса или спектакля, не снимать происходящее, если организаторы запретили съёмку, сидеть спокойно, не наклоняться вправо-влево и вперёд-назад, чтобы не мешать соседям и сидящим сзади вас.

Если на сеанс или спектакль пришли две пары, то есть мужчина плюс женщина, в зрительном зале дамы сидят по центру, джентльмены — с обеих сторон, каждый возле своей спутницы.

В антракте перемещаться на выход вдоль ряда нужно лицом к сидящим, а не спиной. Не следует жестикулировать, подпевать или отбивать такт ногой, если по ходу фильма или спектакля заиграла музыка.

В театре не рассматривайте зрителей через бинокль, не изучайте их и во время антракта.

Уточним, что для концертов нормы этикета более демократичны. Многие исполнители сами просят зрителей спеть вместе с ними или выкрикивают: «Я не вижу ваших рук!» Многим группам даже приятно, если зрители прекрасно знают тесты их песен. Кроме того, например, ни один рок-концерт никогда не начинается вовремя, поэтому опоздания зрителей тоже допустимы, но все-таки не желательны.