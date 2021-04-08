«Ноев ковчег, устремлённый в жизнь». Гузель Яхина представила рязанцам свой новый роман

В среду, 7 апреля, известная писательница, автор романов «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» Гузель Яхина побывала в Рязани. В «Барсе на Московском» Яхина встретилась с читателями и представила им свой новый роман «Эшелон на Самарканд».

Третий роман писательницы вышел в свет совсем недавно. Его презентация состоялась 9 марта.

Эшелон на Самарканд изначально задумывался как небольшая повесть о беспризорном детстве 20-х годов XX века, – призналась Гузель Яхина. – Но задуманное в процессе работы изменилось. Я достаточно долго сидела в национальном архиве республики Татарстан и читала про беспризорничество. И, погружаясь в информацию о детских домах, детских приёмниках, детской смертности, я поняла, что в то время жизни детей определялись главной темой – темой голода.

Своё новое произведение «Эшелон на Самарканд» автор решила сделать именно об этом разрушающем явлении. Сюжет романа завязан на спасении детей из голодающего Поволжья, когда из Казани на поезде на восток отправились около 500 детей в поисках спасения.

Самарканд в романе – это не просто точка на карте. Это город сказочный. Он отсылает нас к теплу, к солнцу, к хлебу, к жизни. И на самом деле эшелон, направляющийся к Самарканду – это своеобразный Ноев ковчег, выплывающий из смерти и устремлённый к жизни.

В романе можно увидеть голод через призму разных людей. С одной стороны, это взрослые, которые его и вызывают, и борются с ним. С другой стороны – это дети. Автор не просто даёт читателю «снимок» голодного детства, сломанных судеб, а представляет объёмную картину голода. Голод, по замыслу Яхиной, проявляется не только в отсутствии пищи. Он заключён во фразах беспризорников, в реакциях детей на происходящее, в их воспоминаниях.

Хотелось объёмно показать то, что голод сделал с детьми. Голод в «Эшелоне на Самарканд» – невидимый герой, — рассказывает писательница.

Как призналась Яхина, в период написания романа перед ней встал вопрос, как соблюсти баланс между тяжёлой темой и подачей этой темы читателю.

Если посмотреть на фотографии, сделанные в Поволжье в 20-е годы, вы поймёте, что условия жизни тогда были нечеловеческие. И тема эта отторгающая, в ней много болезни, в ней много страха, в ней много деформации отношений. Голод отменял материнскую любовь, голод ставил под вопрос родительскую заботу. Голод провоцировал проституцию, наркоманию. Голод становился основой для возникновения бандитизма, всплеска жестокости. Очень много скрыто под верхушкой айсберга, которую мы называем «голод». Но хотелось сделать так, чтобы вопреки грузу, заложенному в самой теме, эту книгу прочитало как можно больше людей.

Облегчить восприятие романа для читателя – это важная задача, которую поставила перед собой Гузель Яхина. Решить её помогла приключенческая форма романа, отсылки к сказочным, античным и религиозным мотивам. Благодаря им главный герой, как персонаж мифов и притч, связывает цепочку событий произведения своими подвигами и великой способностью сострадать и переживать. И, конечно же, здесь есть любовь. Чувства в «Эшелоне на Самарканд» возникают между взрослыми людьми. И чувства эти по-своему необычные – перед нами предстаёт «пара наоборот», где мужчина и женщина будто бы меняются ролями. Всё это позволяет читателю с интересом наблюдать за происходящими событиями.