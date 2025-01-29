Ночной удар по ВСУ: мощно, точно, безжалостно

Как всегда, российский удар по военным объектам Украины был точным и беспощадным. Под сильный обстрел попал военный аэродром в Одессе, поражены цели в Николаеве, разбиты боевые колонны ВСУ в Сумах, в самом Киеве произошел мощный взрыв, сообщает aif.ru.

«Все по норам! Утренний кофе в Киеве отменяется»

Стоит отметить, что удары по Киеву происходят реже, чем, например, по Сумам, Харькову или Николаеву. Но если российские ракеты и беспилотники бьют по столице, это значит, что цель действительно важная.

Судя по комментариям киевлян в соцсетях, мощный взрыв раздался буквально через несколько секунд после объявления воздушной тревоги.

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«Мы даже не успели сообразить, как бахнуло так, что многоэтажка ходуном заходила».

«За Днепром что-то серьезно горит. Говорят, туда попала русская ракета».

«Ховайтесь, русские опять крушат Киев».

По мнению военного эксперта Александра Ивановского, удар, скорее всего, был нанесен баллистической ракетой, поэтому система оповещения о воздушной атаке сработала лишь в последний момент.

«Сам факт использования баллистики говорит о том, что знали, куда бить, и не промахнулись».

Пивзавод с HIMARS горит отлично

Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, в одном из местных пивзаводов украинские военные размещали технику и вооружение. Предположительно, там могли находиться американские ракеты к установкам HIMARS. Когда эта информация раскрылась, по объекту нанесли мощный удар.

«Говорят, это пивзавод в Октябрьском, на объездной, — пишет Telegram-канал „Лохматый Z Николаев“. — Там есть техника и склады с интересным содержимым. Ходят слухи, что даже HIMARS. В общем, цель достойная».

По военным объектам в Николаеве удары наносились особенно интенсивно. По словам местных жителей, взрывы были настолько сильными, что в домах и кафе с полок падала посуда.

«Еще пишут из Корабельного: дом подскочил, а в кафе человек был — так все стаканчики попадали», — рассказывают очевидцы.

Ночью и утром многочисленные взрывы также были слышны в Одессе, Вышгороде, Павлограде, Чугуеве, Кривом Роге и Сумах.