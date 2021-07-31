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Суббота, 31 июля, 2021
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Пьяный рязанец разбил окна офиса и повредил автомобиль ночью на Первомайском проспекте

Елена Лобанова
Пьяный рязанец разбил окна офиса и повредил автомобиль ночью на Первомайском проспекте
Фото пресс-службы УМВД по Рязанской области
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В субботу, 31 июля, в центре Рязани дебошир разбил окна и повредил автомобиль. Пьяного мужчину доставили в отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

О происшествии стало известно около 04:00. Дежурный полицейский сообщил, что неизвестный бьет окна в офисном здании на Первомайском проспекте. Прибывший патруль обнаружил разбитые стекла и дверь. Рядом стоял автомобиль Peugeot, которому тоже досталось. У машины были помяты крыша, капот, разбиты фары и оторваны зеркала. 

Рядом с испорченным зданием спал пьяный мужчина. Однако он не смог объяснить, что произошло. 

Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Мужчину привлекут к ответственности после оценки причиненного ущерба.

  • Пьяный рязанец разбил окна офиса и повредил автомобиль ночью на Первомайском проспекте
  • Пьяный рязанец разбил окна офиса и повредил автомобиль ночью на Первомайском проспекте
  • Пьяный рязанец разбил окна офиса и повредил автомобиль ночью на Первомайском проспекте
  • Пьяный рязанец разбил окна офиса и повредил автомобиль ночью на Первомайском проспекте
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