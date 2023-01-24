Ночью в Рязани будут убирать снег на Московском и Голенчинском шоссе

Дирекция благоустройства в ночь с 24 на 25 января будет убирать снег на улицах Спортивная, Московское шоссе и Голенчинское шоссе. В работах будут задействованы самосвалы, грейдеры, бульдозеры и другая спецтехника.

Также запланированы работы по посыпке тротуаров на улицах Садовая, Урицкого, Подгорная, Семинарская, Маяковского, Пожалостина, Касимовское шоссе, Новоселов, Зубковой, Тимакова, Тимуровцев, Шереметьевская, Молодцова, Бирюзова, Крупской, Новаторов, Костычева, Октябрьская, Вокзальная, Дзержинского, Гагарина, Полетаева, 9-я Линия и на территории у Дворца Молодежи.

В план могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями, сообщил сайт администрации Рязани.