Ночью Украину атаковали 45 «Гераней»

По данным из украинских пабликов сегодня ночью на Украину совершён один из самых массовых налётов «Гераней» за последнее время, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Основной целью дронов стали южные области Украины и Киев.

Представители ВСУ подтвердили информацию о запуске 45 ударных беспилотников. Также украинцы заявили об уничтожении 40 из них.

Российские БПЛА были замечены в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.