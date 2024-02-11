Воскресенье, 11 февраля, 2024

Ночью Украину атаковали 45 «Гераней»

Основной целью дронов стали южные области Украины и Киев.

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Ночью Украину атаковали 45 «Гераней»

Автор: 7info

Опубликовано

По данным из украинских пабликов сегодня ночью на Украину совершён один из самых массовых налётов «Гераней» за последнее время, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Основной целью дронов стали южные области Украины и Киев.

Представители ВСУ подтвердили информацию о запуске 45 ударных беспилотников. Также украинцы заявили об уничтожении 40 из них.

Российские БПЛА были замечены в пределах Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей.

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