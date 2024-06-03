Ночью на улицы Рязани вышла спецтехника

В ночь на 3 июня спецтехника Дирекции благоустройства города работала на участках улиц Мервинская от автовокзала до остановки «Библиотека» (одна сторона), проезд Яблочкова от Тимуровцев до проезда Яблочкова 9В (одна сторона), Прижелезнодорожная – 370 м. С городских территорий вывезено 66,8 кубических метров грунтовых наносов. Также продолжается подметание и мытьё улиц во всех районах города.

В администрации Рязани уточнили, что на улице Островского покрашено 810 метров бортового камня. Работы по благоустройству города продолжатся днём 3 июня.

Так, запланирован сбор случайного мусора, очистка урн, уход за цветниками, выкашивание газонов. Ямочный ремонт пройдёт на участках улиц Интернациональная, Бирюзова, Островского, Стройкова, Шоссейный переулок. Бригады мехуборки будут убирать грунтовые наносы на улице Новаторов.