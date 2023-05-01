Няня убитой 8-месячной девочки в Суворовском в Ростове-на-Дону рассказала порталу 161.RU о ее родителях.

Трагедия произошла 28 апреля в доме на улице Платона Кляты. Предварительно, супруги убили ребенка, спрятали тело и сообщили полиции, что дочь похитили неизвестные. Вскоре оперативники обнаружили в квартире останки ребенка.

Собеседница издания уточнила, что родители малышки вызвали у нее рождения.

«Он был сам себе на уме, я еще супругу своему говорю: «Мне он так не нравится». Я только пришла к ним работать, и он на второй или третий день хлопнул дверью — ушел от жены», — пояснила женщина.

Вскоре незначительные помутнения начались у его супруги. Когда няня только пришла в семью, то обнаружила, что у ребенка было минимум вещей и игрушек. С семьей она рассталась из-за хамства и рукоприкладства мужчины.

«Драться на меня кидался. У него глаза всегда были зверя какого-то», – призналась няня.

Примерно полторы недели назад они случайно встретились в магазине с его женой, и она бросилась с кулаками на бывшую няню своей дочки.