Нижний городской парк в Рязани отремонтируют до конца сентября

Вице-губернатор прокомментировал ход работ по благоустройству на этом объекте. Вот что он сказал:

Работы по благоустройству Нижнего городского парка завершат 30 сентября. Об этом «Рязанским ведомостям» сообщил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

Реализовывать проект начали в прошлом году. Бранов подчеркнул, что не было цели завершить проект раньше. «Важно выполнить работы очень качественно», — сказал вице-губернатор .

По проекту благоустройства планируется сохранить часть классической парковой зоны с дорожками со стороны улицы Ленина. А вот вторая часть парка превратится в более активную зону. На ней появятся большая детская площадка и спортивная площадка.

Работы проводят благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Общая стоимость проекта превышает 370 млн рублей.