Нижегородский губернатор предложил обеспечить работой сотрудников подразделения Intel

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о том, что регион готов трудоустроить сотрудников местного подразделения американской компании Intel, сообщает РИА Новости.

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Американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов и электронных устройств, в среду заявила о том, что приостанавливает деятельность в России из-за ситуации на Украине. В начале марта американская компания Intel уже информировала, что приостанавливает поставку продукции своим клиентам в России и Белоруссии.

«Один из мировых лидеров ИТ-отрасли объявил о приостановке деятельности в России. Более 800 сотрудников компании трудится в нижегородском офисе. Из его стен вышло не одно поколение ИТ-предпринимателей и ведущих разработчиков, которые сейчас развивают российскую ИТ-отрасль в наших компаниях. Будем надеяться, что приостановка временная. А если все же компания прекратит работу в России, то мы готовы обеспечить работой нижегородских специалистов», — написал Никитин в своем Telegram-канале.

По его словам, регион готов дать разработчикам рабочие места, загрузку, достойные условия жизни.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. Расположенная в Нижнем Новгороде лаборатория Intel является одним из крупнейших центров исследований и разработок программного обеспечения Intel в Европе.