Нижегородский губернатор предложил обеспечить работой сотрудников подразделения Intel

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о том, что регион готов трудоустроить сотрудников местного подразделения американской компании Intel, сообщает РИА Новости.
Американская компания Intel, один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов и электронных устройств, в среду заявила о том, что приостанавливает деятельность в России из-за ситуации на Украине. В начале марта американская компания Intel уже информировала, что приостанавливает поставку продукции своим клиентам в России и Белоруссии.
По его словам, регион готов дать разработчикам рабочие места, загрузку, достойные условия жизни.
Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. Расположенная в Нижнем Новгороде лаборатория Intel является одним из крупнейших центров исследований и разработок программного обеспечения Intel в Европе.