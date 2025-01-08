Нижегородец отрезал голову молодой снохе в ночь на Рождество

Житель поселка Шатки Нижегородской области зарезал сноху кухонным ножом, после чего отсек ей голову, пишет NN.RU со ссылкой на региональный СК.

Это произошло в ночь на Рождество. По предварительным данным, родственники поссорились. В разгар конфликте 66-летний мужчина схватил нож и принялся бить 40-летнюю женщину.

«После этого неадекватный нижегородец отрезал ей голову», – говорится в публикации.

На месте случившегося нашли пустые бутылки с крепким алкоголем, вероятно, перед убийством пенсионер сильно выпил.

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Силовикам предстоит выяснить, почему свекор напал на потерпевшую. Возбуждено уголовное дело об убийстве.