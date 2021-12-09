Нижегородец изнасиловал и зверски убил 12-летнюю девочку

Суд вынес приговор жителю Нижегородской области, которого признали виновным в надругательстве над девочкой и последующем ее убийстве, пишет КП.

Инцидент произошел 13 мая в поселке Большое Козино. Злоумышленник ехал на велосипеде и заметил 12-летнюю школьницу. Мужчина проследил за ней, напал в лесополосе и изнасиловал жертву.

Педофил попытался скрыть следы преступления, для чего несколько раз пырнул ребенка ножом, после чего скрылся.

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Выяснилось, что преступник уже дважды сидел в тюрьме за преступления, касающиеся половой неприкосновенности детей. В 1992 году в Татарстане его судили за изнасилование несовершеннолетней. В 2004 году в Нижнем Новгороде он угрожал убийством восьмилетней девочке в лифте многоэтажки, однако ее спасли соседи.

По решению суда обвиняемый получил 24 года колонии особого режима.