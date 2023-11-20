Николай Макариков проконтролировал ход строительства детского сада в Рыбном

В понедельник, 20 ноября, заместитель председателя Рязанской областной Думы Николай Макариков проконтролировал ход строительства детского сада в городе Рыбное. В рамках многоуровневого депутатского контроля парламентарий совместно с главой администрации Рыбновского района Еленой Минковой посетили объект и оценили качество выполненных работ.

Детский сад на 115 мест возводится на улице Перспективной, в новом густонаселенном микрорайоне города. Строительство ведется по федеральному проекту «Жилье» в рамках муниципальной программы Рыбновского района «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов». Стоимость проекта — более 169 млн рублей.

— Губернатором Павлом Викторовичем Малковым поставлена четкая задача — сдать в эксплуатацию до конца текущего года 33 социально значимых объекта. И мы обязаны эту задачу выполнить, — отметил Николай Макариков. — Строительство детского сада в Рыбном — один из таких важный проектов. И, конечно, депутатский контроль здесь необходим. Это государственные деньги, и за них нужно отвечать.

В дошкольном учреждении разместятся шесть групп: две для малышей ясельного возраста (от года до трех лет) и четыре для детей от трех до семи лет. Пребывание воспитанников будет организовано по принципу групповых ячеек. Каждая будет включать групповую для проведения игр, занятий и приема пищи, спальню, буфетную комнату для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды, туалет и раздевалку. Кроме того, в двухэтажном здании разместятся физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, медицинская комната, служебно-бытовые помещения.

— Детский сад отвечает всем современным требованиям. Так, согласно новым стандартам в дошкольном учреждении предусмотрен лифт для маломобильных граждан, а также электрический подъемник для продуктов питания, — рассказала Елена Минкова. — Кроме того, полы на первом этаже в игровых комнатах будут теплыми. При этом для каждой группы разработан свой индивидуальный стиль, в соответствии с которым будут расписаны стены.

В ходе осмотра объекта представитель подрядной организации заверил, что в ближайшие дни начнет работать автономная котельная. После пуска тепла бригада приступит к внутренней отделке помещений. Параллельно с этим ведется благоустройство территории.

— Рыбновский район динамично развивается. И это радует. Активно ведется жилая застройка, и детский сад здесь просто необходим. В рамках депутатского контроля мы проводим большую работу с подрядчиком, оказываем всестороннюю помощь. Объект должен быть сдан в эксплуатацию до конца года, — подытожил Николай Макариков.