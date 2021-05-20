В четверг, 20 мая, Николай Любимов встретился с представителями семейного бизнеса в «Точке кипения». На заседании первого всероссийского совета присутствовала и вице-президент торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.
В Рязань приехали 82 семьи из Белгорода, Перми, Якутии и других городов. За несколько дней им предстоит изучить опыт другого региона в организации семейного бизнеса.
Николай Любимов рассказал о важности такого предпринимательства. Губернатор перечислил ряд местных бизнесов, которые добились высоких результатов в своей деятельности.
Глава региона также поведал о мерах поддержки бизнеса, которые применяются в области. Он подчеркнул, что данные программы планируют развивать и расширять.
Николаю Любимову вручили знак «Семейный бизнес России», необычные шоколадные шарики и толстовку с официальным мерчем.