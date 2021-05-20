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Четверг, 20 мая, 2021
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Николай Любимов встретился с представителями семейного бизнеса

Елена Лобанова
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В четверг, 20 мая, Николай Любимов встретился с представителями семейного бизнеса в «Точке кипения». На заседании первого всероссийского совета присутствовала и вице-президент торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова. 

В Рязань приехали 82 семьи из Белгорода, Перми, Якутии и других городов. За несколько дней им предстоит изучить опыт другого региона в организации семейного бизнеса. 

Николай Любимов рассказал о важности такого предпринимательства. Губернатор перечислил ряд местных бизнесов, которые добились высоких результатов в своей деятельности. 

— Например, одна из популярных в нашем городе пекарен принадлежит рязанской семье. Я когда впервые увидел это заведение, то подумал, что это иностранная компания. Но рязанцам удалось создать успешный бизнес, который любят большинство горожан, — поделился Николай Любимов. 

Глава региона также поведал о мерах поддержки бизнеса, которые применяются в области. Он подчеркнул, что данные программы планируют развивать и расширять. 

Николаю Любимову вручили знак «Семейный бизнес России», необычные шоколадные шарики и толстовку с официальным мерчем.

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