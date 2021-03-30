Николай Любимов: То, о чем еще 20 лет назад нельзя было мечтать, теперь можно и нужно делать

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в рамках совещания по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» обратил внимание на важность проекта по формированию комфортной городской среды. В частности, речь шла о реализации проекта по благоустройству Березового парка в Кораблине.

Проект был признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию концепции его развития предусмотрено свыше 75 млн. рублей, 50 млн. из них – премия из федерального бюджета. Предполагается обустройство главной аллеи, приведение в порядок береговой линии водоема, оборудование детской и волейбольной площадок, зоны воркаута, строительство Домика рыбака и Смотровой башни. В парке будет расположен многофункциональный павильон и открытая сцена. Территория для благоустройства была определена путем общественного голосования, планируемые работы прошли широкое обсуждение.

Губернатор Николай Любимов обратил внимание на качество работ и четкое соблюдение сроков. Он также отметил необходимость дальнейшего диалога с людьми и учета их мнения при практическом благоустройстве территории.

Люди обязательно почувствуют, что в плане благоустройства жизнь налаживается и улучшается. То, о чем еще 20 лет назад нельзя было мечтать, теперь можно и нужно делать, – сказал он.

Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов проинформировал о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в целом. Он отметил, что все запланированные в 2020 году работы выполнены в полном объеме. На это было направлено свыше 464 млн. рублей из федерального и областного бюджетов. В 17 муниципальных образованиях благоустроено 29 общественных и 20 дворовых территорий. В 2021 г. будет сделано еще 26 и 14 соответственно.

Губернатор Николай Любимов отметил, что сейчас внедряется новая форма отбора проектов формирования комфортной городской среды. 26 апреля на платформе обратной связи с гражданами будет дан старт рейтинговому голосованию за благоустройство общественных территорий, работы на которых планируется провести в 2022 году. Они запланированы в 12 муниципальных образованиях.

Это очень удобный формат, который позволяет людям участвовать в принятии решений, касающихся судьбы их городских округов, – сказал он.

Губернатор обратил внимание на то, что благодаря обращению партии «Единая Россия» было принято решение о выделении областью на город Рязань дополнительно 100 млн. рублей для приведения в порядок дворовых территорий. Он также обратил внимание на необходимость непосредственной работы с людьми в ходе реализации этого проекта.

Говоря про благоустройство общественных территорий, Губернатор отметил, что оно должно проводиться комплексно.

Позитивное настроение граждан может возникнуть только путем нашей активной работы по всем направлениям благоустройства городских территорий, – подчеркнул он.

Глава региона акцентировал внимание на работу по ямочному ремонту дорог в Рязани, отметив, что количество ремонтных бригад увеличено в несколько раз. Меньше чем за неделю приведено в порядок 3000 кв. м, ранее в день работы проводились на 100 кв.м.