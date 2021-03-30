Николай Любимов: То, о чем еще 20 лет назад нельзя было мечтать, теперь можно и нужно делать

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в рамках совещания по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» обратил внимание на важность проекта по формированию комфортной городской среды. В частности, речь шла о реализации проекта по благоустройству Березового парка в Кораблине.
Проект был признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию концепции его развития предусмотрено свыше 75 млн. рублей, 50 млн. из них – премия из федерального бюджета. Предполагается обустройство главной аллеи, приведение в порядок береговой линии водоема, оборудование детской и волейбольной площадок, зоны воркаута, строительство Домика рыбака и Смотровой башни. В парке будет расположен многофункциональный павильон и открытая сцена. Территория для благоустройства была определена путем общественного голосования, планируемые работы прошли широкое обсуждение.
Губернатор Николай Любимов обратил внимание на качество работ и четкое соблюдение сроков. Он также отметил необходимость дальнейшего диалога с людьми и учета их мнения при практическом благоустройстве территории.
Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов проинформировал о ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в целом. Он отметил, что все запланированные в 2020 году работы выполнены в полном объеме. На это было направлено свыше 464 млн. рублей из федерального и областного бюджетов. В 17 муниципальных образованиях благоустроено 29 общественных и 20 дворовых территорий. В 2021 г. будет сделано еще 26 и 14 соответственно.
Губернатор Николай Любимов отметил, что сейчас внедряется новая форма отбора проектов формирования комфортной городской среды. 26 апреля на платформе обратной связи с гражданами будет дан старт рейтинговому голосованию за благоустройство общественных территорий, работы на которых планируется провести в 2022 году. Они запланированы в 12 муниципальных образованиях.
Губернатор обратил внимание на то, что благодаря обращению партии «Единая Россия» было принято решение о выделении областью на город Рязань дополнительно 100 млн. рублей для приведения в порядок дворовых территорий. Он также обратил внимание на необходимость непосредственной работы с людьми в ходе реализации этого проекта.
Говоря про благоустройство общественных территорий, Губернатор отметил, что оно должно проводиться комплексно.
Глава региона акцентировал внимание на работу по ямочному ремонту дорог в Рязани, отметив, что количество ремонтных бригад увеличено в несколько раз. Меньше чем за неделю приведено в порядок 3000 кв. м, ранее в день работы проводились на 100 кв.м.