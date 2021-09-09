В четверг, 9 сентября, Николай Любимов посетил Военный городок в Скопине. Губернатор Рязанской области осмотрел объекты благоустройства и пообщался с местными жителям. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ТОС «Военный городок» находится восемь многоквартирных домов. Благоустройство там ведется в рамках региональной программы поддержки местных инициатив. По проекту уже отремонтировали дворовые проезды, установили урны и скамейки, оборудовали детскую и спортивную площадки. Общая стоимость работ по благоустройству составила более 2,7 млн рублей.

— Много хороших и разных проектов уже реализовано, более 560. В этом году — еще 168 проектов. Региональная программа поддержки местных инициатив продолжится, потому что она жизненно важная и помогает сделать то, что хотят люди. Ограничений по повторному участию в конкурсном отборе нет, — сказал Николай Любимов.

Губернатор Рязанской области напомнил, что в Военном городке строится станция водоподготовки и реконструируется водопроводная сеть по улицам Красноармейская и Правды.

— Работы ведутся по графику и должны быть завершены в конце октября текущего года. С вводом станции в эксплуатацию качество воды в Военном городке должно значительно улучшиться, – добавил Николай Любимов.

Глава региона пообещал учесть ремонт дороги по улице Красноармейской до пересечения с улицей Карла Маркса в дальнейшем планировании. Николай Любимов поручил руководству администрации города разработать проектно-сметную документацию и в 2022 году при объявлении конкурса Минтрансом Рязанской области подать соответствующую заявку.