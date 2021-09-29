Николай Любимов посетил шоу-рум предприятий Рязанской области в Казахстане

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отправился в рабочую поездку в Казахстан. 29 сентября в городе Алматы он посетил шоу-рум рязанских предприятий.

По показателям внешнеэкономической деятельности Рязанской области Казахстан – в числе лидеров по торговым партнёрским отношениям. Регион и в дальнейшем планирует развивать партнёрские связи.

С экспозицией шоу-рума могут познакомиться более 1500 компаний. По словам Любимова, такой метод работы поможет закрепить уже имеющиеся договорённости и усилия, а также привлечь новых партнёров из Казахстана.

Глава региона отметил: шоу0рум открылся специально для того, чтобы у партнёров из Казахстана были больше представлений о продукции региона.

Мы надеемся, конечно, что результатом работы шоу-рума станет заключение конкретных контрактов и договоренностей о длительном сотрудничестве предприятий Рязанской области и Казахстана, — добавил Любимов.

Для предприятий Рязанской области шоу-рум – принципиально новый формат взаимодействия с потенциальными партнёрами. Он позволяет в формате B2B проводить переговоры рязанских и алматинских предпринимателей. В нём представлена продукция строительной и пищевой отрасли, сферы IT, лёгкой промышленности, медицинские товары и изделия рязанского производства. Потенциальные партнёры могут изучить инвестиционный и туристический потенциал региона.

С момента открытия шоу-рума 3 сентября организовано более 150 точек контактов компаний-участников и заинтересованного бизнеса Республики. В рамках состоявшихся переговоров продолжается обсуждение поставок пробных партий продукции компаниями АО «Еламед», ООО «Правильный дом», ООО «Полидис» и других.