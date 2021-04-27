Николай Любимов поручил наладить работы в Водоканале для снижения аварий на сетях

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил «принять управленческие решения» в Водоканале для снижения аварий на сетях. Об этом он заявил на заседании регионального правительства во вторник, 27 апреля.
Любимов отметил, что ежедневно получает десятки жалоб от дежурных бригад в области, которые сообщают об авариях. Чаще всего возникают проблемы в сфере водоснабжения.
Губернатор напомнил и о еще одной важной проблеме — износе сетей. Известно, что уже около 80% объектов подлежат замене.
Глава региона поручил Евгению Беленецкому совместно с курирующими ведомствами решить этот вопрос и снизить число сообщений об авариях.