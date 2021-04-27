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Вторник, 27 апреля, 2021
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Николай Любимов поручил наладить работы в Водоканале для снижения аварий на сетях

Елена Лобанова
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил «принять управленческие решения» в Водоканале для снижения аварий на сетях. Об этом он заявил на заседании регионального правительства во вторник, 27 апреля. 

Любимов отметил, что ежедневно получает десятки жалоб от дежурных бригад в области, которые сообщают об авариях. Чаще всего возникают проблемы в сфере водоснабжения. 

— Необходимо наладить работу городского Водоканала. Один из вариантов — крупные инвестиции. Тот же самый коллектор, который необходимо построить для решения экологического вопроса и водоотведения. О нем начали говорить еще в 1970-х годах, но цена в 800 млн была неподъемной. Сейчас нам нужно этот вопрос решить, — сказал глава региона. 

Губернатор напомнил и о еще одной важной проблеме — износе сетей. Известно, что уже около 80% объектов подлежат замене. 

— На Водоканале надо навести порядок. Он может зарабатывать и без всяких концессий. Нужно принять управленческие решения, — заключил Николай Любимов. 

Глава региона поручил Евгению Беленецкому совместно с курирующими ведомствами решить этот вопрос и снизить число сообщений об авариях.

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