Николай любимов пообещал помочь ряжскому музею

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Николай Любимов посетили ряжский краеведческий музей в ходе рабочей поездки 15 июля. Вместе с сотрудниками он обсудил возможность ремонта, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

В рамках нацпроекта «Культура» в музее планируют сделать капитальный ремонт и современное техническое освещение.Для этого Губернатор Рязанской области просил подготовить проектно-сметную документацию.

— Мы обязательно окажем помощь ряжскому музею в расширении действующей экспозиции и развитии. Объект действительно серьезный и важный, поэтому рассчитываем войти в нацпроект — говорит Николай Любимов.

В музее насчитывается более 15 000 предметов, в том числе и уникальные вещи времен Великой Отечественной Войны. Внутри находятся несколько экспозиций, рассказывающие о Ряжском крае, начиная с древнейших времен.