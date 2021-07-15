30.9 C
Рязань
Четверг, 15 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоОрганы власти

Николай любимов пообещал помочь ряжскому музею

Елена Лобанова
Николай любимов пообещал помочь ряжскому музею
Фото пресс-службы правительства Рязанской области
- Advertisement -

Николай Любимов посетили ряжский краеведческий музей в ходе рабочей поездки 15 июля. Вместе с сотрудниками он обсудил возможность ремонта, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

В рамках нацпроекта «Культура» в музее планируют сделать капитальный ремонт и современное техническое освещение.Для этого Губернатор Рязанской области просил подготовить проектно-сметную документацию.

— Мы обязательно окажем помощь ряжскому музею в расширении действующей экспозиции и развитии. Объект действительно серьезный и важный, поэтому рассчитываем войти в нацпроект — говорит Николай Любимов.

В музее насчитывается более 15 000 предметов, в том числе и уникальные вещи времен Великой Отечественной Войны. Внутри находятся несколько экспозиций, рассказывающие о Ряжском крае, начиная с древнейших времен.

  • Николай любимов пообещал помочь ряжскому музею
  • Николай любимов пообещал помочь ряжскому музею
  • Николай любимов пообещал помочь ряжскому музею
  • Николай любимов пообещал помочь ряжскому музею
НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,527ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]