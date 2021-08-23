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Понедельник, 23 августа, 2021
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Николай Любимов: Благодаря участию в международном форуме «АРМИЯ-2021» наши предприятия находят себе новых партнеров

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Николай Любимов: Благодаря участию в международном форуме «АРМИЯ-2021» наши предприятия находят себе новых партнеров

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23 августа губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в открытии военно-технического форума «АРМИЯ-2021».

Форум проходит на площадке парка «Патриот» в Московской области. Участников форума поприветствовали президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава региона осмотрел выставочную экспозицию форума. Там представлены и рязанские предприятия. В их числе – завод «Красное знамя», ГРПЗ, конструкторское бюро «Глобум», Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов «Плазма», Рязанский радиозавод, Моринформсистема-Агат-КИП.

Благодаря участию в международном форуме «АРМИЯ-2021» наши предприятия находят себе новых партнеров, новых покупателей, расширяют сферы взаимодействия. Для них это еще одна новая точка отсчета для развития. Участие рязанских предприятий в крупных специализированных форумах, безусловно, полезно для региона, – сказал Николай Любимов.

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