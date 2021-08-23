Николай Любимов: Благодаря участию в международном форуме «АРМИЯ-2021» наши предприятия находят себе новых партнеров

Благодаря участию в международном форуме «АРМИЯ-2021» наши предприятия находят себе новых партнеров, новых покупателей, расширяют сферы взаимодействия. Для них это еще одна новая точка отсчета для развития. Участие рязанских предприятий в крупных специализированных форумах, безусловно, полезно для региона, – сказал Николай Любимов.