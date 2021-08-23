Николай Любимов: Благодаря участию в международном форуме «АРМИЯ-2021» наши предприятия находят себе новых партнеров

23 августа губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в открытии военно-технического форума «АРМИЯ-2021».
Форум проходит на площадке парка «Патриот» в Московской области. Участников форума поприветствовали президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Глава региона осмотрел выставочную экспозицию форума. Там представлены и рязанские предприятия. В их числе – завод «Красное знамя», ГРПЗ, конструкторское бюро «Глобум», Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов «Плазма», Рязанский радиозавод, Моринформсистема-Агат-КИП.