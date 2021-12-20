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Понедельник, 20 декабря, 2021
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Николай Любимов рассказал о презентации стратегии развития Рязанской области

7info
Фото: Правительство Рязанской области

Во вторник, 21 декабря, состоится презентация стратегии социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года. Ранее, в 2017 году был представлен похожий документ. Корреспондент РИА «7 новостей» во время пресс-конференции губернатора спросил Николая Любимова, что изменилось за этот период.

Глава региона отметил, то презентация обновлённой стратегии социально-экономического развития Рязанской области состоится завтра более чем 50 площадках. Она синхронизирована с национальными проектами, национальными цвелями развития РФ до 2030 года.

Главная миссия стратегического документа — обеспечить финансирование всех социально значимых проектов, показать всем рязанцам как реализация этого документа качественно улучшит их жизнь.

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Стратегия предусматривает, в том числе, реформу органов управления. В ней отражены планы по строительству конкретных объектов, дорог. Также есть и другие конкретные сведения.

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