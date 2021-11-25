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Четверг, 25 ноября, 2021
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Николай Любимов поддержал идею о модернизации рязанской библиотеки №9

7info7

В четверг, 25 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл приём граждан в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщает сайт регионального правительства, одно из обращений поступило от рязанки Ольги Афанасьевой. Она попросила оказать поддержку в модернизации библиотеки-филиала №9 имени П. Н. Васильева.

– Библиотека пользуется спросом у людей, является центром притяжения для жителей Горрощи, ее, безусловно, нужно обновлять, – сказал Николай Любимов. – Востребованы книги, мероприятия, которые там проводятся: патриотические, литературные, краеведческие.

Глава региона добавил, что это важная работа, которая должна продолжаться и иметь своё развитие.

Любимов поручил региональному Минкульту оказать содействие администрации Рязани в выделении в 2022 году средств на обновление материально-технической базы библиотеки.

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