Николай Любимов поддержал идею о модернизации рязанской библиотеки №9

В четверг, 25 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл приём граждан в режиме видеоконференцсвязи.
Как сообщает сайт регионального правительства, одно из обращений поступило от рязанки Ольги Афанасьевой. Она попросила оказать поддержку в модернизации библиотеки-филиала №9 имени П. Н. Васильева.
Глава региона добавил, что это важная работа, которая должна продолжаться и иметь своё развитие.
Любимов поручил региональному Минкульту оказать содействие администрации Рязани в выделении в 2022 году средств на обновление материально-технической базы библиотеки.