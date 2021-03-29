Николай Булаев вновь избран заместителем председателя ЦИК

Рязанец Николай Булаев вновь стал заместителем председателя Центральной избирательной комиссии на ближайшие пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Кандидатуру Булаева на этот пост предложила переизбранная сегодня председателем ЦИК Элла Памфилова. Кроме него, на должность претендовал Александр Курдюмов.

Голосование членов ЦИК было тайным. За Булаева отдали голоса 13 человек, за оппонента – один. Ещё в одном бюллетене стояли галочки за обоих, его признали недействительным.

Булаев вошел в состав ЦИК по квоте Совета Федерации.