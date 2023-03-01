Среда, 1 марта, 2023
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Никитин: Рязанская область занимает 24-е место в рейтинге Минэкономразвития РФ по качеству предоставления электронных госуслуг

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В рейтинге регионов по качеству предоставления электронных госуслуг в 2022 году, составленном Минэкономразвития РФ, Рязанская области занимает 24-е место из 85. Об этом сообщил в телеграм-канале зампред регионального правительства Артём Никитин.

По словам Никитина, годом ранее Рязанская область занимала 80-е место — динамика достойная.

Зампред напомнил о поручении губернатора Николая Любимова организовать мониторинг качества госуслуг, предоставляемых жителям региона в цифровом формате. Никитин отмечает, что основная цель мониторинга — совершенствование процедуры, чтобы выйти на максимально удобный для людей формат.

— В нашем регионе в цифру переведено 86 услуг этой категории. В этом году будет оцифровано еще 12 из числа менее востребованных у рязанцев, — пишет он.

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