Ансамбль «Верес» из Рязани стал лауреатом Всероссийского танцевального фестиваля «Еж»

В Рязани прошел Всероссийский фестиваль детского и юношеского танца «Еж», на котором собрались лучшие хореографические коллективы со всей страны. Мероприятие состоялось в Рязанском Дворце Молодежи и стало ярким событием для участников и зрителей.

Образцовый ансамбль танца «Верес» из Дворца детского творчества, под руководством педагогов Ирины Шаровой и Юлии Мешихиной, выступил на фестивале с большим успехом. Ансамбль получил высокие награды:

Звание Лауреата I степени было присуждено за проникновенный танец «Благословенная земля».

Также звание Лауреата I степени коллектив получил за номера «Заветное желание» и «Шепот гранатовых снов».

Кроме того, воспитанница Дворца детского творчества Арина Локтюхина заняла почетное место Лауреата III степени с номером «Вьюжна».