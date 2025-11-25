Новогодняя столица-2026
Вторник, 25 ноября, 2025
1.7 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Ансамбль «Верес» из Рязани стал лауреатом Всероссийского танцевального фестиваля «Еж»

Анастасия Мериакри

В Рязани прошел Всероссийский фестиваль детского и юношеского танца «Еж», на котором собрались лучшие хореографические коллективы со всей страны. Мероприятие состоялось в Рязанском Дворце Молодежи и стало ярким событием для участников и зрителей.

Образцовый ансамбль танца «Верес» из Дворца детского творчества, под руководством педагогов Ирины Шаровой и Юлии Мешихиной, выступил на фестивале с большим успехом. Ансамбль получил высокие награды:

  • Звание Лауреата I степени было присуждено за проникновенный танец «Благословенная земля».
  • Также звание Лауреата I степени коллектив получил за номера «Заветное желание» и «Шепот гранатовых снов».

Кроме того, воспитанница Дворца детского творчества Арина Локтюхина заняла почетное место Лауреата III степени с номером «Вьюжна».

Ансамбль «Верес» из Рязани стал лауреатом Всероссийского танцевального фестиваля «Еж»
Ансамбль «Верес» из Рязани стал лауреатом Всероссийского танцевального фестиваля «Еж»
Читайте также  В центре Рязани начали строить новый жилой комплекс 

Другие материалы рубрики

Сумма банковских вкладов рязанцев за год выросла на 21,4%

В Рязани ветераны СВО получили специализированную одежду от фонда «Защитники Отечества»

В Рязанской области сменились руководители двух отделов СК

Рязанцам представили новогодний стикерпак со Снежанушкой

В Рязани с 1 января подорожает парковка

На пляж — через «Оку Великую»: новые подробности благоустройства набережной в Борках

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали версии о побеге семьи Усольцевых в Таиланд

Семья Усольцевых вряд ли могла бежать в Таиланд, поскольку...
Погода

Экстремально холодной зимы в Рязани не будет, рассказал Вильфанд

Предстоящая зима в столице России будет соответствовать климатической норме, при этом температура окажется ниже показателей прошлого года. Экстремальных холодов синоптики не ожидают
Новости Касимова

На пожаре в Касимове погибла пожилая женщина

На место происшествия выезжали 6 пожарных машин, 18 сотрудников Государственной противопожарной службы. 
Новости России

Спелеолог раскрыл, что могло убить семью Усольцевых в пещере

Если пропавшая в красноярской тайге семья Усольцевых укрылась в...
Новости России

Волгоградцы придумали способ вернуть мобильный интернет

Работа мобильного интернета нормализуется в Волгоградской области при установке...