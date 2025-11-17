Понедельник, 17 ноября, 2025
4.8 C
Рязань
Органы властиАдминистрация

В Рязани обсудили реализацию нацпроектов в 2025 году

Анастасия Мериакри

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Борис Ясинский провел еженедельное оперативное совещание. В нем приняли участие руководители структурных подразделений администрации города, муниципальных предприятий и учреждений. 

На оперативном совещании обсудили вопросы реализации национальных проектов на территории областного центра в 2025 году. Рязань принимает участие в трех нацпроектах: «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети» и «Семья». Общее финансирование превышает 4 млрд рублей. 

В рамках нацпроектов предусмотрено благоустройство общественных пространств, дворовых территорий, капитальный ремонт коммуникаций, а также строительство школ и детских садов, расселение аварийных домов, ремонт автомобильных дорог. Участники оперативного совещания рассмотрели итоги реализации, а также сроки завершения работ на всех объектах. Кроме того, обсудили работу территориальных управлений – префектур города, а также ситуацию и перспективы работы в социальной сфере. 

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Борис Ясинский обратил внимание на своевременное устранение надписей на фасадах зданий. Также он поручил активизировать работу по уборке общественных территорий, парков и скверов и оперативно проводить обработку пешеходных дорожек от гололеда. Ресурсоснабжающим организациям указано на необходимость усилить контроль соблюдения требований безопасности при проведении ремонтных работ. Места должны быть огорожены, установлены соответствующие знаки. 

По поручению Губернатора Павла Малкова, особое внимание уделили качеству ответов на обращения граждан, поступившие через социальные сети и платформу обратной связи. Участники совещания обсудили спорные обращения, по которым требуется оперативная отработка, а также ответы, получившие отрицательные оценки от жителей Рязани.

