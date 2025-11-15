Рязанский Избирком рассказал о главных событиях недели с 10 по 14 ноября 2025

Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с 10 по 14 ноября 2025 года.

11 ноября в Москве начался Всероссийский семинар-совещание для заместителей председателей и секретарей избирательных комиссий субъектов РФ.

Впервые мероприятие прошло в объединенном формате, объединяя этих представителей для более эффективной подготовки к предстоящей избирательной кампании. От Избирательной комиссии Рязанской области в мероприятии принимают участие заместитель председателя Олеся Пронякина и секретарь комиссии Сергей Скобелев.

Час вопросов и ответов «Выборы? Хочу всё знать!»

В Ряжском колледже имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова прошёл час вопросов и ответов «Выборы? Хочу всё знать!». Участниками стали студенты, которые впервые станут избирателями в 2026 году.

14 ноября 2025 года состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области №182.

На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности избирательных комиссий.

За большой вклад Почетной грамотой Избирательной комиссии Рязанской области были награждены члены избирательных комиссий разного уровня.