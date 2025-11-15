Суббота, 15 ноября, 2025
1.5 C
Рязань
Все события Рязани и областиВласть и политика

Рязанский Избирком рассказал о главных событиях недели с 10 по 14 ноября 2025

Анастасия Мериакри

Сетевое издание 7info информирует жителей региона о главных событиях и мероприятиях Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с 10 по 14 ноября 2025 года.

11 ноября в Москве начался Всероссийский семинар-совещание для заместителей председателей и секретарей избирательных комиссий субъектов РФ.

Впервые мероприятие прошло в объединенном формате, объединяя этих представителей  для более эффективной подготовки к предстоящей избирательной кампании. От Избирательной комиссии Рязанской области в мероприятии принимают участие заместитель председателя Олеся Пронякина и секретарь комиссии Сергей Скобелев.

Рязанский Избирком рассказал о главных событиях недели с 10 по 14 ноября 2025

Час вопросов и ответов «Выборы? Хочу всё знать!»

В Ряжском колледже имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова прошёл час вопросов и ответов «Выборы? Хочу всё знать!». Участниками стали студенты, которые впервые станут избирателями в 2026 году.

Рязанский Избирком рассказал о главных событиях недели с 10 по 14 ноября 2025
Рязанский Избирком рассказал о главных событиях недели с 10 по 14 ноября 2025

14 ноября 2025 года состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области №182.

На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности избирательных комиссий.

За большой вклад Почетной грамотой Избирательной комиссии Рязанской области были награждены члены избирательных комиссий разного уровня.

Рязанский Избирком рассказал о главных событиях недели с 10 по 14 ноября 2025

Самые читаемые материалы

Общество

Мощный хлопок в небе над Рязанью слышали жители в ночь на 14 ноября

Рязанцы проснулись от громкого звука около 01:50. Хлопок слышали во многих районах города. 
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
Новости мира

Американский офицер Крапивник назвал событие, после которого покончат с Зеленским

Владимир Зеленский потеряет власть после взятия российской армией Харькова...
Новости России

Экс-командир «Вагнера» объяснил, зачем распространяют слухи о Пригожине

Он провёл параллель с историей, когда Колин Пауэлл размахивал пробиркой с сибирской язвой, призывая войти в Ирак.
Культура и события

Анонсировано одно из первых мероприятий проекта «Рязань – Новогодняя столица»

18 ноября в Рязани открывается выставка «Волшебство зимних праздников».

Последние новости

Павел Малков: Рязанцы всегда поддерживали и будут поддерживать своих бойцов

Активисты регионального отделения Народного фронта отправили гуманитарный груз для защитников в Курской области.

Павел Малков вручил семье Героя РФ Дмитрия Абузьярова медаль «Золотая звезда»

Указом Президента РФ В.В. Путина гвардии старшему лейтенанту Дмитрию Алексеевичу Абузярову присвоено звание Героя Российской Федерации за выполнение воинского долга с проявлением высочайшего мужества и героизма.

Павел Малков собрал подарки для юных пациентов в рамках акции «Коробка храбрости»

Главная цель акции — поддержать детей, находящихся на длительном лечении или реабилитации в больницах.

На заседании правительства Рязанской области обсудили меры поддержки граждан

Губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области,...

Анжелику Евдокимову утвердили на должность Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области

Кандидатура Евдокимовой согласована с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Павел Малков: Развитие конкурентной среды – одна из приоритетных задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Обсуждение вопросов развития конкурентной среды в экономике состоялось совместно с членами рабочей группы «Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике»

Екатерину Зимину назначили заместителем главы администрации Рязани

Екатерина Зимина приступила к работе в должности заместителя главы администрации города Рязани, курирующего социальную сферу.

Павел Малков: недопустимо направлять людей с их вопросом в другие инстанции

Губернатор поручил ЦУР распространить в органах власти рекомендации, специально разработанные для повышения качества ответов на обращения граждан.

Павел Малков поручил ускорить завершение благоустройства Черезовских прудов в Рязани

Единственный объект, где работы еще продолжаются, — Черезовские пруды в Рязани.

Министром труда и соцзащиты Рязанской области назначен Андрей Кричинский

Губернатор подчеркнул, что назначение Кричинского основано на его профессиональных качествах и способности эффективно решать поставленные задачи.

Рязанская область в лидерах в национальном рейтинге регионов РФ по уровню развития кластеров

Результаты были озвучены в Уфе, где в эти дни проходит Российский промышленный форум и специализированные выставки «Машиностроение», «Металлообработка» и «Инновационный потенциал Уфы».

Павел Малков: Платформенная экономика успешно развивается

Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках участия в мероприятиях Дня платформенной экономики, которые прошли на площадке Национального центра «Россия» в Москве

В Рязанской области прошла церемония закрытия третьего семестра студенческих отрядов

В праздничной программе приняли участие более 250 человек – бойцы, командиры и комиссары студенческих отрядов, ветераны студотрядовского движения.

Скопин и Скопинский район объединят в один округ с 1 января 

На вчерашнем заседании районной Думы были приняты Устав округа и Положение о бюджетном процессе. 

Борис Ясинский поздравил рязанку Анну Фролову со 100-летним юбилеем

В 1990 году, после смерти мужа, Анна Яковлевна переехала к сыну в Рязань