Павел Морковин назначен начальником управления энергетики и ЖКХ Рязани

24 ноября Павел Морковин вступил в должность начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Рязани. Соответствующее распоряжение подписал и.о. главы администрации города Рязани Борис Ясинский.

Много лет он работал в ООО «Завод Техно» на разных должностях. Также возглавлял МКП «ЖКХ Рязанский Водоканал» в Рязанском районе и руководил МП «Водоканал города Рязани». В последнее время занимал пост начальника управления ЖКХ Рязанского района.

Павел Сергеевич зарекомендовал себя как инициативный, грамотный и ответственный руководитель.