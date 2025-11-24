Новогодняя столица-2026
Понедельник, 24 ноября, 2025
7.3 C
Рязань
Павел Морковин назначен начальником управления энергетики и ЖКХ Рязани

Анастасия Мериакри

24 ноября Павел Морковин вступил в должность начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Рязани. Соответствующее распоряжение подписал и.о. главы администрации города Рязани Борис Ясинский.

Много лет он работал в ООО «Завод Техно» на разных должностях. Также возглавлял МКП «ЖКХ Рязанский Водоканал» в Рязанском районе и руководил МП «Водоканал города Рязани». В последнее время занимал пост начальника управления ЖКХ Рязанского района.

Павел Сергеевич зарекомендовал себя как инициативный, грамотный и ответственный руководитель.

