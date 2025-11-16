Воскресенье, 16 ноября, 2025
Борис Ясинский назвал уборку города одной из приоритетных задач на зимний период

Анастасия Мериакри

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Борис Ясинский посетил различные районы города в рамках объезда. В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений администрации, муниципальных предприятий и учреждений.

Маршрут поездки охватил не только центральную часть Рязани, но и отдаленные микрорайоны, такие как Храпово, Борки, Хамбушево и Шлаковый. Основной темой обсуждения стала подготовка коммунальных служб к зимнему сезону.

Участники поездки рассмотрели план зимней уборки города, определили маршруты движения снегоуборочной техники и обсудили вопросы очистки отдаленных районов от снега. Также были даны указания по обустройству дополнительных парковочных мест, текущей уборке дорог, парков и скверов, а также очистке ливневых колодцев от мусора и листьев.

Борис Ясинский подчеркнул важность оперативного реагирования на изменения погодных условий, чтобы своевременно приступить к обработке городских территорий от гололеда.

«В подготовке города к зиме мелочей быть не может. Все коммунальные службы и подрядные организации должны работать четко и слаженно. Качественная уборка города — одна из приоритетных задач на зимний период», — подытожил Борис Ясинский по завершении объезда.

