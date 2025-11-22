Около 6 миллионов саженцев сосны высадили в Рязанской области в 2025 году

В Рязанской области в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» в 2025 году высажено около 6 миллионов саженцев сосны. Губернатор Павел Малков активно поддерживает инициативы по восстановлению лесного фонда и озеленению населенных пунктов области.

«В этой работе участвует огромное количество организаций, предприятий, юридических лиц, органов власти, жителей региона – все, кого не оставляют равнодушными вопросы окружающей среды и благоустройства наших населенных пунктов», – подчеркнул Павел Малков.

Весной и осенью 2025 года молодые деревья были высажены на площади 1,157 гектаров, а также проведена работа по дополнению лесных культур на участках прежних посадок на территории более 832 гектаров. Для этих целей в региональных питомниках вырастили около 6 миллионов саженцев сосны обыкновенной.

Важную роль сыграли Международная эколого-патриотическая акция «Сад Памяти» и Всероссийская акция «Сохраним лес». Под руководством лесничеств в этих акциях активно участвовали представители власти, общественных организаций, образовательных учреждений, трудовых коллективов и волонтеры. В результате было высажено около 45 тысяч сеянцев на площади лесного фонда 13,2 гектара.

Ключевой показатель федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» – «Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений» – в регионе выполнен на 100,3%.

Летом в лесничествах области проводился агротехнический уход за молодыми деревьями. Эти работы охватили площадь 6,123 гектара, что на 18% больше запланированного годового объема.