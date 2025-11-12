В Рязани изучили вопросы ведения онлайн-торговли с Китаем

В Рязани в рамках достижения задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуется акселерационная программа «Экспорт в Китай – пройди свой экспортный путь за 6 дней».

Обучающая программа по подготовке специалистов по внешнеэкономическим связям с Китаем организована Рязанским центром экспорта АРБ. Она стартовала в сентябре и продлится до декабря этого года. Участниками стали 10 представителей рязанских компаний, которые производят продукцию агропромышленного комплекса.

В рамках обучающих модулей они осваивают юридические и организационные принципы осуществления торговли с Китаем, знакомятся с процедурами подтверждения законности товаров и услуг, правилами оформления необходимой документации.

На занятии 12 ноября участники изучили вопросы ведения онлайн-торговли с Китаем, узнав о том, как работают законы о рекламе в КНР, какие ключевые цифровые платформы и инструменты существуют в зарубежном онлайн-маркетинге, адаптации к особенностям местного рынка и правилах продвижения товаров и услуг. Экспортеры, у которых уже есть опыт продаж на иностранных Интернет-площадках, представили его коллегам.