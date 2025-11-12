Воскресенье, 16 ноября, 2025
-2.7 C
Рязань
Все события Рязани и областиЭкономика и бизнес

В Рязани изучили вопросы ведения онлайн-торговли с Китаем

Анастасия Мериакри
Фото с сайта Правительства Рязанской области

В Рязани в рамках достижения задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуется акселерационная программа «Экспорт в Китай – пройди свой экспортный путь за 6 дней».

Обучающая программа по подготовке специалистов по внешнеэкономическим связям с Китаем организована Рязанским центром экспорта АРБ. Она стартовала в сентябре и продлится до декабря этого года. Участниками стали 10 представителей рязанских компаний, которые производят продукцию агропромышленного комплекса.

В рамках обучающих модулей они осваивают юридические и организационные принципы осуществления торговли с Китаем, знакомятся с процедурами подтверждения законности товаров и услуг, правилами оформления необходимой документации.

На занятии 12 ноября участники изучили вопросы ведения онлайн-торговли с Китаем, узнав о том, как работают законы о рекламе в КНР, какие ключевые цифровые платформы и инструменты существуют в зарубежном онлайн-маркетинге, адаптации к особенностям местного рынка и правилах продвижения товаров и услуг. Экспортеры, у которых уже есть опыт продаж на иностранных Интернет-площадках, представили его коллегам.

В Рязани изучили вопросы ведения онлайн-торговли с Китаем
В Рязани изучили вопросы ведения онлайн-торговли с Китаем
В Рязани изучили вопросы ведения онлайн-торговли с Китаем

Самые читаемые материалы

Новости России

Петербуржец позволял шестерым друзьям заниматься сексом с дочерью

Полицейские задержали шесть жителей Петербурга за развратные действия в...
Новости России

Баранец: Ошибка Ельцина до сих пор бьет по России

В ходе операции в Санкт-Петербурге задержали российского гражданина, который пытался передать секретные сведения, связанные с военными вертолетами и системами противовоздушной обороны
Новости мира

Американский офицер Крапивник назвал событие, после которого покончат с Зеленским

Владимир Зеленский потеряет власть после взятия российской армией Харькова...
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
Новости России

Новая версия пропажи семьи Усольцевых связана с сорвавшейся сделкой

Новая версия пропажи семьи Усольцевых в красноярской тайге связана...

Последние новости

Рязанская область стала лидером в ЦФО по реализации Регионального экспортного стандарта

Успех достигнут благодаря досрочному внедрению инструментов, которые помогают экспортерам и делают их более конкурентоспособными на международных рынках.

Суд оштрафовал рязанскую компанию «Жито» на 160 тысяч рублей за нарушения

Арбитражный суд Рязанской области привлек к ответственности компанию «Жито», установив, что она не выполнила предписание Россельхознадзора.

Завод «Закорд» стал 20-м участником проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития

Компания строит новый производственный комплекс на территории индустриально-производственного парка «Рязанский».

На месте бывшего «Зельгроса» в Рязани появится склад 

Рекомендовано отправить в Рязгордуму соответствующий проект поправок в Генеральный план и Правила землепользования и застройки.

В теплицах Рязанской области собрано 8,5 тысяч тонн овощей с начала 2025 года

Продукция рязанских фермеров уже заняла значительную долю на рынке розничной торговли и активно реализуется через крупные сети, такие как «Пятёрочка» и «Перекрёсток».

Рязанская область завоевала 39 медалей на агропромышленной выставке «Золотая осень»

Рязанская область заняла лидирующие позиции на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2025», завоевав в общей сложности 39 медалей

В Рязани снизились цены на долгосрочную аренду квартир

Снижение цен — прямая реакция на рост количества предложений.

Павел Малков: «Наши аграрии собрали более трёх миллионов тонн зерна»

Также завершается сбор сахарной свёклы, картофеля и овощей открытого грунта, причём урожай этих культур также больше прошлогоднего.

Рязанская область экспортировала более 7 тысяч тонн торфа с начала 2025 года

С начала 2025 года по октябрь из Рязанской области экспортировали в Белоруссию, Таджикистан, Казахстан и Киргизию торфогрунт.

Суд признал банкротом рязанский «Завод пластических масс» с долгами на 9 миллионов

Инициатором банкротства выступило ООО «Гамма», которое обратилось в суд с заявлением о признании завода несостоятельным из-за непогашенных долгов.

«Ростелеком» и «Цифровой регион» подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает долгосрочные партнерские отношения в сфере внедрения, развития и сопровождения информационных технологий.

Партнеры Корпорации развития Рязанской области представили свои карьерные перспективы в День Профориентации

В Доме молодёжи 30 октября прошло масштабное карьерное событие в рамках всероссийского проекта «Профразвитие». Более 700 молодых рязанцев — студентов, школьников и начинающих специалистов — встретились с представителями пятнадцати предприятий области

Проект регионального бюджета на ближайшие три года внесен на рассмотрение в Рязанскую областную Думу

Доходы регионального бюджета на следующий год запланированы в объеме 120,6 млрд рублей, расходы – 125,1 млрд рублей.

Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом»

В ближайшее время в строительную компанию придут ещё четверо студентов Рязанского технологического колледжа.

В Рязани 130 человек погасили долги на сумму 73,8 млн рублей

22 октября прошло очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход бюджета города.