Невзоров* заявил о смерти Игоря Стрелкова, но его подвело фото из Саратова

Журналист Александр Невзоров* сообщил фейковую информацию о самоубийстве бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова в колонии, заявил «Газете.Ru» его адвокат Александр Молохов.
Кроме того, Невзоров* опубликовал снимок неизвестного умершего человека, которого он попытался выдать за Стрелкова.
Эксперты пришли к выводу, что речь идет о старом отзеркаленном фото, снятом в Саратове. Человек на нем не имеет отношения к Стрелкову.
Его жена, Мирослава Регинская, также опровергла данные о смерти мужа в колонии.
*Включен в список иноагентов и признан участником экстремистской организации.