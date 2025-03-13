Невзоров* заявил о смерти Игоря Стрелкова, но его подвело фото из Саратова

Журналист Александр Невзоров* сообщил фейковую информацию о самоубийстве бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова в колонии, заявил «Газете.Ru» его адвокат Александр Молохов.

«В час дня я был в колонии, встречался с ним. Он был жив, здоров, хотя как всегда был чем-то недоволен, но это нормально», — отметил он.

Кроме того, Невзоров* опубликовал снимок неизвестного умершего человека, которого он попытался выдать за Стрелкова.

Эксперты пришли к выводу, что речь идет о старом отзеркаленном фото, снятом в Саратове. Человек на нем не имеет отношения к Стрелкову.

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Его жена, Мирослава Регинская, также опровергла данные о смерти мужа в колонии.

*Включен в список иноагентов и признан участником экстремистской организации.