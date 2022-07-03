Невролог назвал продукты, провоцирующие мигрени

Невролог перечислил три продукта-триггера мигрени.

Александр Комаров рассказал NEWS.ru, что вызвать мигрень могут твёрдые сорта сыра, красное вино и шоколад. Также риск спровоцировать мигрень возрастает при недосыпании.

Врач отметил, что люди, страдающие от мигреней, знают, как сразу побороть неприятный синдром. По словам специалиста, люди стягивают голову холодным или горячим полотенцем или просто принимают душ. А если боль уже развилась, страдающие мигренями уходят в тёмную комнату и стараются поспать.

Народные средства, к примеру травы, могут лишь несколько убрать неприятные ощущения, – уточнил невролог.