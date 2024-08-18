Воскресенье, 18 августа, 2024

Неудачи и беды до конца 2024 года будут преследовать четыре знака Зодиака

Автор: 7info7

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

Вторая половина 2024 года для представителей четырёх знаков Зодиака станет временем суровых испытаний, проблем и горестей. Причём неприятности ожидаются в абсолютно разных сферах.

О знаках зодиака, которым в ближайшие месяцы придётся непросто, изданию «Вечерняя Москва» рассказала астролог Галина Янко.

Тяжёлое время наступает для Тельцов. До конца года они будут сталкиваться с проблемами на работе. Важно понять: сейчас не самое лучшее время для перемен. Ни к чему не приведут эмоциональные попытки найти другую компанию, потребовать прибавку к зарплате.

Люди, стоящие по карьерной лестнице выше, могут напомнить Тельцам об их прежних ошибках. Может начаться разлад в рабочем коллективе. Увы, добиться особых успехов и продвижения на работе до конца 2024 года Тельцам не удастся. Совет Тельцам — не делать резких движений в карьерном плане и сосредоточиться на текущем положении. В 2025-м всё обязательно наладится.

Риск потерять большую сумму денег с августа по декабрь 2024 года есть у Рыб. Можете нарваться на большой штраф, совершить невыгодную покупку. Звёзды советуют Рыбам в наступающем периоде был внимательными со всеми процедурами, где нужно платить онлайн.

Непростой период наступил для вкладов. Шанс, что инвестиция не окупится, крайне велик. Также не стоит давать крупные суммы в долг даже тем, кто вам близок и дорог. Откажитесь от покупки крупногабаритных вещей: недвижимости, техники, автомобилей. И старайтесь не выходить за лимиты своих трат.

В жизни Стрельцов могут разгореться нешуточные конфликты. Их итог, увы, может оказаться плачевным. Звёзды не советуют вступать в конфронтации и инициировать конфликтные ситуации.

Если случится ссора с близким человеком, то жди непрекоащающихся обид. Конфликт на работе серьёзно подпортит репутацию. Эмоциональные разборки могут наложить неприятный отпечаток на самочувствии. Стресс будет забирать силы, здоровье, энергию.

Девам звёзды в ближайшие полгода обещают проблемы в личной жизни. Видимо, любовные дела предстоит поставить на паузу. Особенно это касается тех, кто в поиске второй половинки.

На горизонте может появиться человек, который предложит вам строить отношения. Но берегитесь! Его намерения могут быть не от чистого сердца. Новый амурный знакомый может просто-напросто оказаться мошенником.

Девам, которые состоят в отношениях, не стоит планировать ничего кардинально на сентябрь и октябрь. Никаких свадеб, переездов, крупных семейных покупок. Опасность предстоящих месяцев ещё заключается в том, что может появиться лёгкая интрижка на стороне. Помните, что скрыть любовника не получится. Ваш партнёр обо всём узнает, и итог всего этого будет крайне печальный.

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