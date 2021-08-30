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Понедельник, 30 августа, 2021
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Нетрезвый водитель устроил ДТП с пострадавшими в Касимовском районе

7info
Нетрезвый водитель устроил ДТП с пострадавшими в Касимовском районе

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В воскресенье, 29 августа, в 16:20, на 3-м километре автодороги «Алешино — Коростино — Савино — Булгаково» в Касимовском районе произошло ДТП по вине нетрезвого водителя. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

55-летний местный житель не справился с управлением «Ладой Гранта», съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина и его 48-летняя пассажирка получили травмы, медики оказали пострадавшим помощь.

При освидетельствовании водителя прибор показал 0,589 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это в три раза выше допустимой нормы.

Нетрезвый водитель устроил ДТП с пострадавшими в Касимовском районе

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