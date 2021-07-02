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Пятница, 2 июля, 2021
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Несовершеннолетние мотоциклисты попали в ДТП с Спасском районе

7info
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В Спасском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов, сообщает сайд ИД «Пресса».

Авария случилась 2 июля в 2 часа ночи на 3 километре дороги Половское — Красильниково — Моньясово — Троица. 16-летний житель Рязани, управляя мотоциклом «Ирбис», врезался в стоящий мотоцикл 15-летнего рязанца.

16-летний парень получил ожоги, пострадавшего госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Туда же попал 18-летний пассажир второго мотоцикла, получивший черепно-мозговую травму.

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