Несовершеннолетние мотоциклисты попали в ДТП с Спасском районе

В Спасском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов, сообщает сайд ИД «Пресса».
Авария случилась 2 июля в 2 часа ночи на 3 километре дороги Половское — Красильниково — Моньясово — Троица. 16-летний житель Рязани, управляя мотоциклом «Ирбис», врезался в стоящий мотоцикл 15-летнего рязанца.
16-летний парень получил ожоги, пострадавшего госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Туда же попал 18-летний пассажир второго мотоцикла, получивший черепно-мозговую травму.