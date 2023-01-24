Несколько улиц Рязани останутся без холодной воды утром 24 января

Утром 24 января на нескольких улицах Рязани отключат холодную воду из-за ремонта водопровода. Адреса сообщил официальный сайт городской администрации.

Работы проведут сотрудники Водоканала.

С 09.30 до 17.00 без холодной воды останутся:

— улица 1-я Линия, дома № 28А, 30, 30А;

— улица 2-я Линия, дом № 9;

— улица 4-я Линия, дом № 34;

— улица Ленинского Комсомола, дома № 23, 27;

— улица Пушкина, дом № 39 корпус 1;

— улица Стройкова, дома № 25, 30, 34, 38, 54.

С 10 часов к дому № 30 по улице Стройкова начнут подвозить техническую воду.