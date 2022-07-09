Несколько человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с автобусом в Архангельске

РИА Новости. Несколько пассажиров маршрутного автобуса, в том числе 8-месячный ребенок, пострадали в аварии в Архангельске, сообщила региональная прокуратура, которая начала проверку.

«Органами прокуратуры области организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 9 июля на пересечении улиц Кедрова и Советская в городе Архангельске с участием маршрутного автобуса № 60. В ходе ДТП пострадало несколько человек, в том числе восьмимесячный ребенок, который госпитализирован в ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всем пострадавшим пассажирам, кроме ребенка, была оказана медицинская помощь на месте.

«Органами Госавтоинспекции предварительно установлено, что причиной произошедшего стал выезд маршрутного автобуса на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ГАЗ», — добавили в ведомстве.

Как отметили в прокуратуре, в ходе проверки по факту столкновения будет дана оценка исполнения участниками аварии требований законодательства о безопасности дорожного движения, своевременности оказания медицинской помощи ребенку, а также установлены причины и условия, способствовавшие ДТП.