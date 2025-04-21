Неоднократно судимый гражданин северных регионов похитил имущество ряжского предприятия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Из общежития предприятия, для расселения сезонных работников, похитили 12 отопительных радиаторов и газовую плиту. Сейчас здание пустует, периодически его осматривает представитель предприятия, который и заметил пропажу. Одно из окон было выбито.

Полицейские выяснили, что около общежития не раз замечали одного и того же мужчину. На днях похожий по примерам мужчина сбыл газовую плиту. Им оказался 37-летний житель одного из северных регионов, который прятался в подвале нежилого дома.

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Выяснилось, что ранее мужчина неоднократно был судим за кражи. Злоумышленник сидел в тюрьме.

В интернете мужчина познакомился с жительницей города Ряжска. После пары месяцев дистанционного общения женщина пригласила знакомого в гости. Мужчина с севера приехал в Ряжск и встретился с приятельницей. Совместное проживание у них не сложилось, и гость был вынужден искать приют на улице. В какой-то момент он забрался в пустующее общежитие, обосновался там и начал демонтировать и сбывать элементы системы отопления. Через пару дней он скрылся и перебрался в другой дом.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.