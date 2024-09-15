Отставной генерал бундесвера Харальд Куят в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung заявил, что Украина военным образом слабеет и приближается к поражению, несмотря на поддержку Запада. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По его словам, возможные удары Вооружённых сил Украины вглубь России могут спровоцировать непоправимое расширение конфликта, что несёт серьёзные риски для Запада.

Куят подчеркнул, что продолжающиеся боевые действия с массовой поддержкой Украины со стороны ЕС и НАТО лишь усугубляют ситуацию, но не меняют того факта, что Россия продолжает двигаться вперёд. По его мнению, Украина уже не может предотвратить захват регионов Донбасса Российской армией, а в конечном итоге страна столкнётся с «катастрофическим военным поражением».

Генерал предупредил, что для достижения прочного мира необходимы переговоры, поскольку полное поражение Украины может иметь далеко идущие политические и экономические последствия для Европы и США.

Он также настоятельно не советовал поставлять Украине дальнобойные ракеты, поскольку их использование для атак на ключевые объекты в России может привести к опасной эскалации, затрагивающей ядерно-стратегический баланс между Россией и США.

Эксперт объяснил, что такая атака будет являться уже «точкой невозврата».