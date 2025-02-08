Немецкие СМИ: Зеленский купил виллу «Орлиное гнездо», принадлежавшую Гитлеру

Компания Владимира Зеленского купила виллу «Орлиное гнездо», принадлежавшую Адольфу Гитлеру, пишет немецкое издание « Aktuelle Nachrichten ».

Вилла Кельштайнхау расположена у подножия горы Кельштайн в Баварии. По данным издания, ее подарили Гитлеру на 50-летний юбилей. Сейчас это туристический объект.

СМИ уточнило, что с этого года виллу закроют для туристов.

«22 декабря 2024 года Кельштайнхаус был продан итальянской компании San Tomaso SRL», — говорится в публикации. Реклама

Этой фирмой, по информации издания, владеет Зеленский, она эксплуатирует его зарубежную недвижимость. Утверждается, что сумма сделки составила 14,2 миллиона евро.