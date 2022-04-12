Немецкая Obi продаст свой бизнес в России

Немецкая Obi GmbH передает в доверительное управление свой российский бизнес — сеть магазинов Obi — основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Об этом, ссылаясь на юриста Дмитрия Галанцева, пишут «Ведомости».

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Источники издания заявили, что бизнес перейдёт российскому инвестору, который будет развивать его внутри страны, постепенно отказываясь от тварного знака Obi. Любошиц представляет интересы обоих сторон сделки.

Ранее головная структура компании приняла решение закрыть сеть магазинов в России после начала спецоперации на Украине. Российские управленцы собирались продолжать работу, возник конфликт.

Любошиц, как доверительный управляющий займется проведением due diligence ритейлера, проверкой его отчетности, инвентаризацией имущества. «Ведомости» отмечают, что в 2020 и 2021 году юрлица Obi сработали в убыток на 2,3 и 2,5 млрд. рублей.

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На начало 2022 года сеть магазинов в России насчитывала 27 гипермаркетов, в том числе в Рязани.