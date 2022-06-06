Нейтральный или тёплый: рязанцам предлагают определить тип освещения в городе

В понедельник, 6 июня, в горадминистрации состоялся брифинг по поводу выбора типа освещения уоиц Рязани. На вопросы журналистов ответили глава администрации Елена Сорокина, и. о. замглавы администрации Борис Ясинский, начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак.

Елена Сорокина напомнила, что руководитель региона Павел Викторович Малков поручил провести опрос среди рязанцев по поводу того, какой тип освещения должен быть на улицах города, и на основе мнений граждан принять решение.

– Мы должны и будем спрашивать жителей по поводу того, каким должен быть наш город. Мы знакомимся с мнением горожан, в том числе и в соцсетях. Местное самоуправление – это всегда про взаимодействие, про диалог власти и населения. Каким должно быть освещение в Рязани – это принципиальный вопрос городского хозяйства, — отметила она и призвала рязанцев обязательно принять участие в голосовании.

По словам Бориса Ясинского, сейчас проводится процедура закупки энергосберегающих светильников. Контрактом подразумеваются два этапа финансирования работ. На улицах с повышенной интенсивностью движения планируют установить светильники мощностью от 120 до 300 вт (этот показатель наиболее приближен к дневному свету). Дворовые территории и частный сектор планируют осветить светильниками мощностью от 35 до 70 вт.

Как отметил Юрий Фурфурак, на голосование представлены два вида светильников – с нейтральным и тёплым светом. Если жители Рязани сделают выбор в пользу нейтрального освещения, будет установлено порядка 14 тысяч светильников, если в пользу тёплого – чуть больше 9 тысяч. Причина этому – различия в их стоимости. Что касается разницы между нейтральным и тёплым светом, рязанцев заверили, что оба варианта визуально будут представлены в опросе. Также будут указаны технические характеристики светильников. В качестве примера улиц с нейтральным освещением приведены улицы Соборная и Шевченко, участок улицы Свободы от улицы Ленина до улицы Радищева, участок Первомайского проспекта от улицы Пожалостина до улицы Павлова.

Проголосовать за понравившийся тип освещения жители Рязани могут с помощью портала Госуслуги, опрос доступен по ссылке. Завершится голосование 16 июня. По его итогам будут внесены коррективы в конкурсную документацию. Процесс заключения контракта начнётся после 1 августа.